Билайн запустил уверенный сигнал 4G на пермском мысе «Стрелка»

Фото предоставлено Билайном

Мобильный оператор обеспечил надежное покрытие 4G* на мысе «Стрелка» в Пермском крае – в месте, где сливаются две крупнейшие реки региона: Кама и Чусовая. Теперь клиенты Билайна могут прямо со скалы звонить близким по видеосвязи, выкладывать контент в социальных сетях и за секунды делиться фотографиями и аудиосообщениями в мессенджерах.

Это стало возможным благодаря запуску новой станции связи в деревне Городище Добрянского округа, где и находится упомянутая смотровая площадка.

При этом, как отмечает оператор, установленное оборудование увеличило доступность 4G и на территории самого населенного пункта, и сегодня его жители могут комфортно использовать скоростной интернет в повседневной жизни.

«Мы продолжаем наращивать охват и мощности сети 4G по всему краю, в том числе, и в знаковых локациях региона. Это особенно актуально сейчас, учитывая идущий туристический сезон, когда наши клиенты активно путешествуют по разным уголкам страны, но остаются в цифровой повестке. Поэтому мы постоянно обновляем и модернизируем инфраструктуру в крае, а также заранее готовим ее к летним нагрузкам, чтобы предоставлять пользователям качественную связь в каждой точке», – подчеркивает директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.

Между тем, инженеры компании построили дополнительные базовые станции и в других сельских поселениях края – в деревне Паздерино и поселке Объект КРП Пермского округа, а также в селе Сараши Бардымского округа.

В результате – их жителям открыты все преимущества современного 4G на базе сети Билайна: просмотр фильмов и сериалов в высоком разрешении, работа с мобильными банками и Госуслугами, заказ товаров на маркетплейсах, дистанционное обучение и др.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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