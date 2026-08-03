ЕГЭ 2026 в Прикамье сдали около 9,5 тысячи выпускников школ региона

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В Пермском крае испытания ЕГЭ прошли 10 244 человека, включая 9 425 выпускников школ региона 2026 года. По итогам экзаменов 127 выпускников набрали 100 баллов, восемь стали мультистобалльниками.

Вместе с 11-классниками ЕГЭ сдавали студенты колледжей и техникумов, выпускники прошлых лет, решившие улучшить свои результаты для поступления в вузы. В число сдававших экзамены также вошли ученики десятых классов, которые завершили освоение программы по отдельным предметам.

Данные о прошедшем в регионе периоде сдачи ЕГЭ 2026 сообщил краевой Минобр. Лидером по их 100-балльников стала Пермь – 64 результата. Среди муниципалитетов Пермского края отличились: Кунгурский округ – девять результатов по 100 баллов, Чайковский – семь, Березники – пять.

В число выпускников, набравших 100 балов по нескольким предметам, вошли: Маргарита Коваленко (школа № 22 из Перми - русский язык и химия, Лариса Бисерова из Большесосновской школы - русский язык и химия, Ксения Маркушина из гимназии №6 Пермьи – физика и информатика, Тимофей Попов из школы №146 Перми – физика и русский язык, Анна Мальцева из школы №12 Пермьи – русский язык и обществознание, Дмитрий Гребенкин из лицея №1 Кунгура – математика и информатика, Дарья Караваева из гимназии №1 Соликамска – русский язык и география, Александр Юрков из гимназии Чайковского – математика и информатика.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 3 237 человек, информатике – 2 028, биологии – 1 470, физике – 1 565, химии – 1 251. Профильную математику для поступления в вузы сдавали более 55% выпускников – 5 137 человек.

Средний балл по всем предметам ЕГЭ 2026 среди выпускников Прикамья составил 57,5 балла, по русскому языку – 65,65, профильной математике – 71,38, физике – 68,73, информатике – 65,03, обществознанию – 61,32, химии – 61,6, биологии – 60,7.

В техникумы и колледжи Прикамья подали 88 тыс. заявлений. На одно бюджетное место в системе СПО региона претендуют по пять абитуриентов.

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