В техникумы и колледжи Прикамья подали 88 тысяч заявлений

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В Пермском крае все большую популярность приобретают система среднего профессионального образования. В техникумы и колледжи региона абитуриенты подали 88 тыс. заявлений га 17,5 тыс. бюджетных мест.

Конкурс на «бюджет» в техникумы и колледжи составляет около пяти человек на место. В системе СПО продолжат обучение 70% выпускников девятых классов школ Пермского края.

Самый высокий конкурс среди промышленных образовательных учреждений: Пермский нефтяной колледж – 16 заявлений на место, Пермский авиационный техникум – семь, Пермский политехнический колледж им. Славянова – шесть.

В число самых популярные направлений среди абитуриентов вошли направления: «Прикладная геодезия», «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Информационные системы и программирование», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Мехатроника и робототехника», «Сварочное производство», «Технология машиностроения».

В краевом Минобре напомнили, подать документы можно лично в приемной комиссии колледжа или техникума, онлайн – через сервис «Поступление в СПО онлайн» на портале «Госуслуги».

В Пермском крае 2025-2026 учебный год стал последним почти для 32 тыс. учеников девятых классов, включая школы Перми – 13 774 девятиклассника.

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