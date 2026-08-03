В Перми продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов на реках Мулянка и Пыж

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Перми продолжается экологическая операция по очистке от разлива нефтепродуктов рек Мулянки и Пыж. Краевой Минприроды сообщил о сборе более 5,8 тыс. куб. метров загрязненной воды. Общее количество привлеченных к выполнению работ превысило 450 человек.

На загрязненных участках рек установили 16 рубежей боновых заграждений и 23 линии бонов для недопущения выхода нефтяного загрязнения в Каму и акваторию Воткинского водохранилища. Компания «ЛУКОЙЛ-ПНОС» ведет ликвидацию последствий перелива сточных вод на четырех основных участках: в районе «Красного Октября» на ул. Строителей, пляжа – на ул. 2-й Мулянской, парка «Манки ривер парк», дамбы – 1-й Пыжевской.

В ближайшее время выпустят в естественную среду обитания прошедших реабилитацию водоплавающих птиц. Первых спасенных птиц специалисты развернутого ветеринарного кабинета уже выпустили в водно-болотные угодья Красавинской поймы.

На загрязненных участках продолжают зачистку береговой линии, мониторинг и обслуживание рубежей боновых заграждений. Специалисты ведут сбор воды и грунтов, загрязненной нефтепродуктами.

Управление Росприроднадзора проводит внеплановая проверку предприятия-загрязнителя. По ее результатам ведомство рассчитает и предоставит ущерб водным объектам и почвам. В заборах воздуха превышение гигиенических норм не фиксируется.

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