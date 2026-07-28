Краевой Минприроды назвал загрязнителя рек Мулянки и Пыж в Перми

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми состоялся прием граждан в региональной приемной президента РФ с участием министра краевого Минприроды Дмитрия Белановича. Одной из тем стала ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Перми.

В краевом ведомстве заявили о разработке долгосрочной программы реабилитации рек с привлечением «ЛУКОЙЛ-ПНОС» как предприятия-загрязнителя. Предприятие допустило разлив нефтепродуктов из очистных сооружений. Они не справились с возросшей нагрузкой по причине прошедших аномальных дождей.

В акваториях рек продолжается постоянный забор проб воды, воздуха и почвы для точного расчета нанесенного природе ущерба. Пленочных загрязнений и протечек нефтепродуктов на поверхности воды, поступающих в Каму, не наблюдается.

В устье Мулянки установили дополнительный боновый рубеж. На участке от ул. Куфонина до базы отдыха «Манки Ривер Парк» зачистили береговую линию у жилых домов. Параллельно на реке Пыж в районе защитной дамбы продолжаются локальные очистные работы. На воду спущен катамаран, с помощью которого специалисты очищают боновые заграждения перед плотиной и вывозят собранные загрязнения.

Городское управление по экологии и природопользованию сообщило о привлечении к работам волонтеров. Добровольных помощников ежедневно ждут в штабе по проведению работ.

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