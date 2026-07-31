Два пермских музея получат гранты ВТБ

Фото: ВТБ

ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» подвели итоги II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России. Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава Григорьевича Хлопина стал победителем конкурса с проектом «Окно в природу родного края» и получит на его реализацию более 750 тыс. рублей, а АНО по поддержке просветительских инициатив в сфере культуры и искусства «Край» получила почти 1 млн рублей на проект «Слудка: история на районе». Всего в 2026 году поддержку ВТБ получат 67 музеев из 55 регионов страны, а общий бюджет программы составит 100 млн рублей.

«Для Пермского края, с его уникальной природой и богатой историей, развитие краеведческих музеев — одна из приоритетных задач. Проект Чернушинского музея — пример того, как с помощью современных технологий можно сделать природу родного края ближе и понятнее для детей, в том числе с особенностями развития, а проект АНО «Край» – прекрасный пример того, как можно вовлечь школьников к изучению буквально соседнего с ними пространства, глубже узнать историю того места, где ты сейчас живешь», — прокомментировал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Проект Чернушинского музея направлен на модернизацию Зала природы, открытого в 1996 году и ни разу не обновлявшегося. Зал обладает уникальными рукописными росписями стен и ценной коллекцией таксидермии, однако его экспозиция морально устарела и не отвечает запросам посетителей, особенно детской аудитории. При этом ежегодно музей посещает около 20 тысяч человек.

В рамках проекта планируется создать интерактивную панель «Лесная опушка» для демонстрации крупных животных с направленным звуком, внедрить систему дополненной реальности «Ожившая экспозиция» с 15 QR-метками, а также оснастить зал тактильной станцией «Следопыт» для детей с ОВЗ и аудио-стойкой «Голоса птиц». Будет разработан цикл из пяти интерактивных эко-программ, включая адаптированные для детей с особенностями развития. Ожидаемые результаты: вовлечение 500 посетителей, внедрение 15 AR-сцен, создание первой в округе инклюзивной природной экспозиции.

Вторым победителем от Пермского края стала Автономная некоммерческая организация по поддержке просветительских инициатив в сфере культуры и искусства «КРАЙ» с проектом «Слудка: история на районе». Проект представляет собой лабораторию для молодежи от 14 до 25 лет по изучению истории Слудской горки — исторического района Перми. Участники под руководством историков и совместно с уличными художниками создадут паблик-арт объекты об истории микрорайона и разработают путеводитель-комикс по району. Реализация проекта запланирована на 2027 год.

Программа «Красота внутри. Краеведческие музеи России» призвана усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.