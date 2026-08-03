В Прикамье резко поднялся уровень реки Усьва

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края

В Пермском крае 2 августа с 05:00 зафиксировали резкий подъем уровня реки Усьва. Река пользуется большой популярностью у туристов для сплавов.

Дирекция ООПТ Пермского края в связи неблагоприятным природным явлением выпустила предостережение. Вода по реке идет ржавая, грязная и несет сломанные деревья. В учреждении ее рекомендуют посещать Усьвинский участок природного парка «Пермский» до стабилизации ситуации. Очевидцы говорят о подъеме воды на 2-3 метра.

Администрация Лысьвенского округа также экстренно обратилась к жителям поселков Мыс и Бобровка, микрорайона Подъеловики. Из-за проливных дождей на соседних с округом территориях фиксируется высокий подъем уровня воды в реке Усьва.

В связи с возможной эвакуацией, окружные власти просят подготовить все необходимые вещи и быть готовыми к возможному режиму ЧС. В случае угрозы подтопления населенного пункта жителей просят обращаться по тел.: ЕДДС Чусового – «112» и 5-16-17, ПСС МЧС России – «101», полиция – «102», скорая помощь – «103», газовая служба – «104».

Ранее стало известно о временном закрытии стоянки у камня Поныш на реке Чусовая из-за угрозы обрушения. Специалисты обнаружили на вершине скалы крупные трещины.

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