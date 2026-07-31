Стоянку у камня Поныш на Чусовой временно закрыли из-за угрозы обрушения

ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» предупредило туристов о временных ограничениях на маршруте по реке Чусовой — на участке от поселка Усть-Койва до города Чусового.
Для безопасности посетителей закрыта стоянка у камня Поныш. Туристам и организаторам сплавов рекомендуют заранее учитывать это при планировании маршрутов.
Специалисты обнаружили на вершине скалы крупные трещины. Они говорят о том, что порода постепенно разрушается, и существует риск падения большого фрагмента скалы.
Камень Поныш находится на правом берегу одноименной реки, в месте ее впадения в Чусовую.
Туристам запрещено причаливать к берегу рядом с камнем Поныш, а также подходить к основанию скалы и находиться под нависающими выступами.
Использование оборудованной стоянки временно приостановлено. С 30 июля 2026 года на территории установлены сигнальные ленты и предупреждающие таблички об опасности камнепада.
В дирекции напоминают, что разрушение скальных пород — естественный природный процесс, который может произойти в любой момент. Поэтому туристов просят не рисковать своей жизнью и соблюдать ограничения.
После проведения инженерно-геологического обследования специалисты оценят уровень опасности и перенесут стоянку в безопасное место. Открытие новой площадки будет объявлено дополнительно.
Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru