Стоянку у камня Поныш на Чусовой временно закрыли из-за угрозы обрушения

Фото: социальные сети ГБУ «Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края»

ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» предупредило туристов о временных ограничениях на маршруте по реке Чусовой — на участке от поселка Усть-Койва до города Чусового.

Для безопасности посетителей закрыта стоянка у камня Поныш. Туристам и организаторам сплавов рекомендуют заранее учитывать это при планировании маршрутов.

Специалисты обнаружили на вершине скалы крупные трещины. Они говорят о том, что порода постепенно разрушается, и существует риск падения большого фрагмента скалы.

Камень Поныш находится на правом берегу одноименной реки, в месте ее впадения в Чусовую.

Туристам запрещено причаливать к берегу рядом с камнем Поныш, а также подходить к основанию скалы и находиться под нависающими выступами.

Использование оборудованной стоянки временно приостановлено. С 30 июля 2026 года на территории установлены сигнальные ленты и предупреждающие таблички об опасности камнепада.

В дирекции напоминают, что разрушение скальных пород — естественный природный процесс, который может произойти в любой момент. Поэтому туристов просят не рисковать своей жизнью и соблюдать ограничения.

После проведения инженерно-геологического обследования специалисты оценят уровень опасности и перенесут стоянку в безопасное место. Открытие новой площадки будет объявлено дополнительно.

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