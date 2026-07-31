В Прикамье развернут системы радиоэлектронной борьбы против БПЛА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона Дмитрий Махонин заявил о совместных с Минобороны РФ принятии мер для защиты населения и промышленных объектов Прикамья. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий.

Краевые власти усиливают в регионе работу по обеспечению средств ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Для отражения атак беспилотников продолжают формироваться мобильные огневые группы.

«Мобильные группы уже успели себя неплохо зарекомендовать. Они сбивают порядка 30% всех беспилотников на территорией Прикамья», – заявил Дмитрий Махонин.

За прошедшие два дня в небе Прикамья уничтожили более 50 беспилотников. Регион 30 июля подвергся самой массированной атаке.

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