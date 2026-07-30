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НовостиОбщество30 июля 2026 11:45

В небе Прикамья за два дня атак уничтожили более 50 беспилотников

Регион 30 июля подвергся самой массированной атаке
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео Министерства территорильной безопасности Пермского края

Кадр из видео Министерства территорильной безопасности Пермского края

Прикамье 30 июля подверглось самой массированной атаке беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группами сбили более 50 БПЛА: 29 июля – 23, сегодня – 30. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Оперативные службы устраняют их последствия. Обломки одного из сбитых БПЛА также упали на границу придомового участка в Очерском округе, пострадавших нет.

«Цель врага понятна – он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья – опора края и всей страны», – отметил Дмитрий Махонин.

Краевые власти совместно с Минобороны РФ принимают все меры для защиты населения и предприятий региона. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий.

Губернатор добавил, что своими атаками враг пытается посеять панику, необходимо сохранять спокойствия и не поддаваться на провокации. Сила – во взаимной поддержке и единстве.

Ранее глава региона сообщил об отражении атаки БПЛА 29 июля на одно из промышленных предприятий Прикамья.

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