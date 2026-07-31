В Перми назвали самые большие по численности учащихся школы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Департамент образования Перми подвел итоги мониторинга школьной инфраструктуры. Ведомство назвало самые большие и маленькие школы по численности учащихся.

Лидерами по числу учеников стали школы «СинТез», «Флагман», «Точка», «ЭнергоПолис» и школа №30. В каждой из них обучается более 3 000 школьников. Школы-гиганты Перми имеют по несколько корпусов. Это позволяет образовательным учреждениям принимать большое количество детей без ущерба для качества образования.

Самыми малочисленными оказались школа-интернат №85, школы №145, №146, №45 и IT-школа. Они вошли в число 30% учреждений города с наполняемостью до тысячи человек.

Наибольшую площадь имеют школа «Точка» на ул. Татищева, «СинТез» на ул. Юнг Прикамья и лицей №10 на ул. Серебристой. Самой «скромной» площадью обладают школа №18 на ул. Нефтяников, лицей №4 на ул. Семченко и лицей №8 на ш. Космонавтов.

«Перед всеми учреждениями города стоит задача снизить до 32,8% число учеников, обучающихся во вторую смену», – подчеркнули в департаменте образования.

В Перми почти все школы и детские сады готовы к началу нового учебного года. Межведомственная комиссия приняла около 170 образовательных учреждений города.

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