Почти все школы и детские сады Перми готовы к началу нового учебного года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми завершается ежегодная проверка образовательных учреждений перед 1 сентября. На сегодняшний день межведомственная комиссия приняла уже около 170 школ и детских садов — это 97% всех учебных заведений города.

В состав комиссии входят представители городского департамента образования, Госавтоинспекции и Росгвардии. Во время проверок специалисты оценивают состояние учебных кабинетов, спортивных и актовых залов, пищеблоков, подвалов и чердаков. Также проверяется исправность инженерных систем, состояние ограждений, готовность зданий к отопительному сезону и необходимая документация, включая паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов.

За ходом приемки следят и депутаты Пермской городской Думы. Председатель Думы Дмитрий Малютин посетил лицеи № 3 и № 4. В лицее № 4 проверили состояние учебного заведения и соблюдение требований безопасности. В лицее № 3 комиссия также оценила результаты капитального ремонта спортивного зала, где заменили покрытие, обновили освещение и установили современное оборудование. По словам Дмитрия Малютина, работа по подготовке школ продолжится, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях.

Заместитель председателя Думы Максим Спиридонов проверил детский сад «Легополис» в Дзержинском районе. Комиссия осмотрела группы, музыкальные залы и кабинеты, подтвердив, что все три корпуса полностью готовы к новому учебному году.

В Кировском районе депутат Арсен Болквадзе контролирует капитальный ремонт школ № 64, № 65 и школы «Ступени». Кроме того, образовательные учреждения округа ежегодно получают новое учебное, спортивное и мультимедийное оборудование.

Депутат и директор школы № 101 Екатерина Лялина сообщила, что оба корпуса школы успешно прошли приемку. Все инженерные системы работают в штатном режиме, а подготовка к отопительному сезону завершена. Она также поблагодарила педагогов, родителей и выпускников за помощь в подготовке школы к новому учебному году.

В Индустриальном районе депутат Антон Мелюхин посетил детский сад «Город мастеров». После проверки учреждение признали полностью готовым к приему детей. В ближайшее время на его территории также установят новые игровые элементы в рамках депутатской программы.

Депутат Михаил Черепанов принял участие в приемке детского сада № 268, который сам когда-то посещал. При его участии также проверили гимназию № 10 и школу «Дуплекс». До конца июля комиссии предстоит оценить готовность школы № 120, гимназий № 4 и № 31, а также детских садов № 103 и «Лидер».

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