Краевая ИГЖН назначила штраф 1,4 млн рублей 18 управляющим компаниям

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ИГЖН Пермского края провела надзорные мероприятия по многочисленным обращениям жильцов многоквартирных домов в отношении деятельности управляющих организаций региона. Часть из них затронула вопросы содержания общедомового имущества, нарушения требований по вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, неверно произведенного перерасчета платы за ЖКУ.

Краевая жилищная инспекция по результатам проверок выдала предписания об устранении выявленных нарушений. Законные требования надзорного органа не исполнили в срок 18 управляющих компаний. В первом полугодии 2026 года мировые суды привлекли их к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 1,465 млн руб.

Штрафы за неисполнение предписаний ИГЖН по ненадлежащему содержанию общедомового имущества многоквартирных домов назначили: ООО «ЗУК», ООО «САМОУПРАВЛЕНИЕ», ООО «ПРОФКОМ» – по 100 тыс. руб.; ООО «ЗВЕЗДА», ООО «ПМУП ГКТХ» – по 200 тыс. руб.; директор ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» – 127 тыс. руб.; директора ООО «КРИСТАЛЛ» и ООО «УК КОМФОРТНАЯ СРЕДА» – по 100 тыс. руб.; директора ООО «ЖКУ ПРАВОБЕРЕЖНОЕ», ООО «КОСНЕС» и ООО «УК ЕДИНЫЙ ГОРОД» – по 50 тыс. руб.; директор МУП «ЯЙВАДОМ» – 40 тыс. руб.; директора ООО «УК ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» и ООО «УК АСТРА-СЕРВИС» – 25 тыс. руб.

За неисполнение предписаний в части нарушения требований по вводу в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии, неверно произведенного перерасчета платы за коммунальные услуги оштрафованы: директор ООО «ПРОФКОМ» – 65 тыс. руб.; директор ООО «ИРТЭМ» – 33 тыс. руб.; гендиректора ООО «УК «ВОДОЛЕЙ» и АО «ГОРТРАНСРЕСУРС» – по 50 тыс. руб.. Директор ООО «ОКОЛИЦА» дисквалифицирован на шесть месяцев.

В ИГЖН Пермского края с начала 2026 года поступило 14 772 обращения жителей региона, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода.

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