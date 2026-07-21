Краевая жилищная инспекция рассмотрела с начала года около 15 тысяч обращений

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В ИГЖН Пермского края с начала 2026 году поступило 14 772 обращения жителей региона, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода. Пермяки обратились по вопросам эксплуатации и управления многоквартирными домами.

Наибольшее внимание пермяки обратили на некачественное содержание общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг – 10 909 обращений или 47% от общего количества, организацию информационного взаимодействия управляющих организаций и жителей – 5 886 (25%), размер платы за ЖКУ – 4 819 (20%).

«Среди вопросов некачественного содержания общедомового имущества жильцов домов чаще всего волнуют состояние подъездов, исправность лифтового оборудования, состояние придомовой территории, кровли и неисправность внутридомовых инженерных сетей», – пояснили в краевой инспекции.

Чаще всего жалобы направляли на неудовлетворительную работу нескольких управляющих компаний и товариществ собственников жилья: ООО «УК ДСТ П», ООО «УК «Единый город», ООО «ПРОФКОМ», ООО «ЖСК», ООО «АБРАМОВО», ООО «САМОУПРАВЛЕНИЕ», ООО «ЗУК», ООО «УК «Владимирский», ООО «УК «Территория качества», ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «УК «ЭКСКОМ», ТСЖ «Орбита», ТСН «ТСЖ «ЛЕНИНА, 10», ТСЖ «ПОДЛЕСНАЯ, 3А».

По итогам рассмотрения обращений ИГЖН выдала около 1 тыс. предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства, а также приняла меры административного воздействия на общую сумму более 14 млн руб.

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