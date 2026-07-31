В Перми из-за ремонта улицы Борчанинова изменят движение автобусов

Фото: Департамент транспорта администрации города Перми

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении с 3 августа маршрутов следования автобусных маршрутов из-за ремонта ул. Борчанинова. Трамваи продолжат следовать без изменения маршрута.

Маршруты автобусов №1 «М/р Садовый – станция Пермь-2», №2 «Ул. Победы – Центральный рынок», №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №20 «М/р Новый Крым – Центральный рынок», №54 «Ул. Мильчакова – станция Пермь-2 – м/р Хмели», №67 «М/р Парковый – м/р Садовый» и №74 «М/р Владимирский – м/р Заостровка» запустят в объезд по ул. Крисанова. Маршрут №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» проследует по улицам Крисанова, Луначарского и Попова.

Ранее стало известно об изменении также с 3 августа расписания движения вечерних рейсов по будням на большинстве городских маршрутов. Корректировки внесут на основании анализа пассажиропотока и дорожной обстановки.

На автобусном маршруте №15 с 1 августа скорректируют время отправления нескольких рейсов по выходным в течение дня. Корректировки внесут для удобства сотрудников промышленных предприятий города.

Автобусы маршрутов №3 «Cтанция Пермь-1 – м/р Нагорный», №51 «М/р Владимирский – станция Пермь-1» и №71 «Ул. Анвара Гатауллина - станция Пермь-1» с 30 августа начали пропускать остановку «Сквер Решетникова» в направлении центра города. Изменения ввели из-за дорожных работ по 2 августа.

Движение бесплатного автобуса к входу Пермской галереи продлили до конца года.

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