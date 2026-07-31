Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продлили курсирование брендированного микроавтобуса от остановки «Ул. Ленина» на ул. Сибирской со стороны Театрального сквера до художественной галереи. Автобус доставит посетителей Пермской галереи на ул. Советскую, 1 (корпус №5).

Автобус с 1 августа по 31 декабря продолжит осуществлять рейсы по будням со вторника по пятницу с интервалом в один час с 12:00 до 20:00. В субботу и воскресенье транспорт будет отправляться с интервалом в 30 мин.: с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:30.

Обратные рейсы от здания галереи: в будни – через 50 мин. после отправления с остановки «Ул. Ленина», в выходные – через 20 мин. Проезд – бесплатный.

Ранее до «Завода Шпагина» курсировали городские автобусные маршруты. Перед главным входом даже стоял остановочный павильон. Было бы логично для удобства посещения социокультурного пространства и экономии бюджетных средств сделать несколько заездов в день маршрутов №3 «Cтанция Пермь-1 – м/р Нагорный», №51 «М/р Владимирский – станция Пермь-1» и №71 «ул. Анвара Гатауллина – станция Пермь-1».

Ранее стало известно о стоимости контракта в 4,8 млн руб. на обслуживание бесплатного автобуса-шаттла до Пермской художественной галереи. Срок действия – с 1 августа по 31 декабря 2026 года.

В июне этого года краевой Минтранс обустроил временный переход через ж/д пути от «Перми-1» к «Заводу Шпагина». Он открыт с 07:00 до 22:00.

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