1 августа вход для детей в Пермский зоопарк будет бесплатным

Год назад зоопарк переехал на новую территорию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа, Пермский зоопарк отмечает 93-й день рождения. В честь этого события вход в зоопарк для детей до 13 лет (включительно) будет бесплатным. И в течение всего дня можно будет не только любоваться животными, но и принять участие в мастер-классах и конкурсах.

В зоопарке пройдут театрализованные представления и бесплатный аквагрим. Состоятся показательные кормления енотов, носух, белых медведей, гиен, кошачьих лемуров и орангутанов. А в завершении дня все желающие смогут поучаствовать в пенной дискотеке.

Напомним, после переезда на новую территорию, Пермский зоопарк вошел в пятерку самых больших по площади зоопарков России – его площадь составляет 25 гектаров. Там обитают более 3 тысяч разных животных.

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