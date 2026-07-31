Стирающий белье орангутан, медведь, спасенный от смерти, и барс, попавший в капкан: необычные истории животных Пермского зоопарка

Любимец публики орангутан Билл. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В эту субботу, 1 августа, Пермский зоопарк отмечает свой 93-й день рождения. Еще один праздник у зоопарка ожидается 6 августа, когда исполнится год с начала его работы на новом месте.

Напомним, новый зоопарк в микрорайоне Нагорный торжественно открыл Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.

После переезда на новую территорию, зоопарк вошел в пятерку самых больших по площади зоопарков России – его площадь составляет 25 гектаров.

В зоопарке создано пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян», где обитают более трех тысяч разных животных. Многие из них появились в Перми благодаря строительству нового зоопарка – в старом для них не было места. Так что пермяки смогли познакомиться с кенгуру, бинтуронгами, мунтжаками, древесными дикобразами, мандрилами, гигантскими муравьедами…

В разных зоопарках есть официальные животные-символы. В Перми таких нет, но есть «звездочки» - любимцы публики и сотрудников.

Белые медведи

Фото: Пермский зоопарк

Одна из самых знаменитых семей - белые медведи Сэрику с Милой и их маленькая дочка Парма.

Милка родилась в Казани, а Сэрику - в дикой природе, на острове Белый. Когда малышу было полгода, его маму убили браконьеры, а его самого ранили в переднюю лапу. Но медвежонка нашли волонтеры. Его привезли в Пермь, а через месяц туда приехала и Милка. Со временем хищники стали неразлучны: они вместе ели, купались и даже спали в одной берлоге, обнявшись.

- Медвежата подружились, а потом из детской дружбы образовалась крепкая семейная пара. В 2024 году у них появилась на свет Парма – первое совместное потомство и безусловная любовь всего зоопарка! – рассказала сотрудница зоопарка Марина Неволина.

Имя маленькой медведице выбирали пермяки. Было предложено много разных вариантов – от Снежки до Астры, но большинство проголосовало за Парму.

Пока Парма с Милкой живут отдельно от Сэрику, так как до двух лет медвежата должны находиться с мамами, которые обучают их медвежьим навыкам. Даже кратковременная разлука в этот период может вызвать дискомфорт. Но скоро медвежья пара воссоединится.

Снежные барсы

В числе самых редких обитателей - снежные барсы или ирбисы. Их общая численность в России не превышает 87 особей. А в зоопарках страны живут 16 снежных барсов, 9 из которых рождены в Перми.

Первым из ирбисов на пермскую землю попал Снежек, приехавший в Россию из Чехии. А затем в горах Таджикистана нашли пострадавшую от браконьеров самку снежного барса. Ее задняя лапа попала в капкан, и шансов выжить без помощи человека у нее не было. Ветеринарам пришлось ампутировать часть травмированной лапы. Снежной кошке дали имя Аксу.

И хотя пара Снежек-Аксу сложилась еще в 2019 году, им потребовалось пять лет, чтобы на свет появились два замечательных котенка: Кунгур и Юнгур. Это было уникальное событие - снежные барсы плохо размножаются в неволе.

А этой весной чудо повторилось. В мае у Алсу родилось еще трое котят - две самочки и один самец. Как рассказали в зоопарке, у барсят со здоровьем все в порядке - вес в норме, рефлексы развиты, аппетит отменный. Малыши растут активными и невероятно любознательными.

Сейчас котята вместе с мамой живут в специальном «родовом» вольере, играют друг с другом, изучают территорию своего первого дома и пытаются забраться на полочки и бревна.

Фото: Пермский зоопарк

Борнейские орангутаны

В прошлом году в новый зоопарк привезли двух борнейских орангутанов – Билла и Лизу. Билл быстро стал настоящей звездой зоопарка. Он то позирует желающим снять его на фото, принимая разные позы, то прилипает к стеклу и разглядывает тех, кто пришел посмотреть на него.

Лизе, наоборот, людское внимание не нравится. Поэтому она обычно прячется в своем уголке, где никто из посетителей ее не сможет увидеть. А также любит играть в прятки - закрывает лицо руками или зарывается в одеяло.

- Орангутаны – очень умные, - говорят в зоопарке. – По уровню развития они соответствуют 6-7летнему ребенку. Они любят смотреть телевизор, причем, предпочитают старые советские комедии. А Билл еще и рисует. К тому же он мастерски умеет стирать вещи в тазу и помогать киперам с уборкой в вольере, подметая свой дом.

Львы

Ранее в зоопарке царствовал один лев по имени Леро, он прибыл в Пермь в 2016 году маленьким львенком из Петербурга. Но год назад к Леро добавились двое львят - Тоган и Аполлон. Животных конфисковали в Москве у недобросовестных владельцев, которые незаконно использовали хищников в фотосессиях.

Маленького Тогана, которого пермские зоологи ласково называли Тотошей, сотрудники выкармливали молоком и дежурили рядом с ним днем и ночью. Сейчас это веселый игривый львенок, который обожает играть и «нападать» из засады на своего старшего товарища Аполлона.

Тотоша и Аполлон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Альпака

Длинные шеи, кудрявые челки, бездонные глаза и обаятельные улыбки – это все альпака, самые милые представители семейства верблюдовых. Все альпака - домашние животные, в дикой природе их не существует.

Первый альпака Эдмундо приехал в Пермь в 2015 году из Ижевского зоопарка. Затем ему начали привозить невест, так как альпака не любят одиночества. И сегодня в Пермском зоопарке живет целое стадо.

Прошлым летом на свет появилась маленькая брюнетка Клякса. Однако ее мама, по имени Персик, не признала своего детеныша. Вначале Кляксу выкармливали из бутылочки зоологи, а потом малышку приняла на воспитание другая альпака – Мира.

А недавно к старожилам Пермского зоопарка добавились четыре альпака из Чили.

- Всего в Россию прилетела тысяча таких красавцев для формирования племенного ядра и дальнейшего разведения, затем «десант милоты» расселили по фермам и зоопаркам страны, четверо из них поселились у нас, - рассказали в зоопарке.