Минтранс обустроил переход через ж/д пути от «Перми-1» к «Заводу Шпагина»

Кадр из видеоинструкции Министерства транспорта Пермского края

В Перми обустроили переход через железнодорожные пути со стороны набережной Камы к «Заводу Шпагина». Переход открыт с 07:00 до 22:00 между станцией «Пермь-1» и центральным входом в социокультурное пространство.

Через пути уложен деревянный настил, далее временный тротуар. Переход нерегулируемый, при приближении к рельсам требуется осторожность. Требуется посмотреть по сторонам, чтобы вблизи не было поезда.

«По договоренности с железнодорожниками поезда останавливаются до перехода», – сообщил краевой Минтранс.

Для удобства пешеходов ведомство опубликовало видеоинструкцию перехода.

Ранее стало известно о завершении проектирования надземного пешеходного перехода между зданием Пермской галереи и набережной. Его разместят между галереей и музеем «Пермский период».

В сентябре 2024 года компания РЖД приступила к реконструкции станции «Пермь-1». К июлю этого года должны были появиться высокая платформа и новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Реализация проекта заморожена, старый пешеходный путепровод остался разобранным.

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