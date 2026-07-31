На раскопках Архиерейского квартала в Перми нашли надгробие конца XIX века

Фото: Камская археологическая экспедиция | vk.ru/archeology_psu

Фрагмент найденного памятника принадлежит пермскому купцу 2-й гильдии Ивану Герасимовичу Малюшкину. На нем нанесены даты рождения и смерти представителя второго поколения известной купеческой династии: «8 ноября 1855 – 6 октября 1899».

Сотрудники Камской археологической экспедиции выяснили жизненный путь купца. Его отец Герасим Иванович Малюшкин – выходец из государственных крестьян Ярославской губернии. В Перми с 1852 года начал хлебную и пряничную торговлю в Перми в 1852 году. Став купцом в 1867 году купил на углу Торговой и Кунгурской улиц просторную усадьбу. В ней находились жилые дома, мастерские, пекарня и торговая лавка.

В 1878 году ведение семейного бизнеса перешло к старшему сыну Ивану. Он не только его сохранил, но и преумножил торговлей винными и колониальными товарами. Иван Герасимович активно участвовал в общественной жизни города – был Гласным Пермской гордумы, членом губернского податного присутствия от купечества и учетно-ссудного комитета Общественного Марьинского банка. Очень много времени и средств знатный купец отдал благотворительности, состоял членом Рождество-Богородицкого попечительства.

Скончался Иван Малюшкин в возрасте 43 лет и был похоронен в Архиерейском квартале Перми. После смерти состояние унаследовал его единственный сын Иван Иванович.

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