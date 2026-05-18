Провожали в последний путь 15 тысяч человек: археологи нашли в Перми могилу Александра Генкеля

Александр Генкель. Фото: Госархив Пермского края.

Археологи продолжают раскопки на территории Архиерейского квартала, где до прошлого года находился Пермский зоопарк.

Напомним, ранее на улице Монастырской возле Спасо-Преображенского кафедрального собора находилось Архиерейское кладбище. Оно существовало более 120 лет: первые захоронения датированы 1796 годом, последние - концом 1920-х годов.

На кладбище были захоронены более 500 именитых граждан Перми: предприниматель и меценат Иван Любимов, прадед и дед импресарио Сергея Дягилева - Дмитрий Васильевич и Павел Дмитриевич Дягилевы, врач-филантроп Федор Граль, профессор Пермского университета Александр Генкель, мать основателя Пермского университета Елена Ивановна Мешкова.

Одним из последних, в 1927 году, на Архиерейском кладбище был похоронен основатель Ботанического сада при Пермском университете профессор Александр Генкель. Вспоминая о похоронах отца, дочь профессора Мария Александровна Генкель пишет, что проводить его в последний путь пришло около 15 тысяч человек:

«К сожалению, кладбище у кафедрального собора, где издавна хоронили самых именитых людей Перми, в 20-х годах было закрыто, а в 30-х уничтожено. Вместе с могилой моего отца исчезли могилы губернатора Модераха, профессоров Б. Ф. Вериго, Б. К. Поленова и других выдающихся людей. Сейчас на этом месте расположен зоосад. Могилы всех трех профессоров находятся под клетками парнокопытных».

Мария Генкель немного ошиблась. Карл Модерах умер и был похоронен в Санкт-Петербурге. В Перми на Архиерейском кладбище находилась могила другого пермского губернатора - Валериана Енакиева. По некоторым данным, над ней впоследствии был построен бассейн с водоплавающими птицами. Сама могила пока не найдена. Но на днях сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили захоронение, которое предположительно принадлежит Александру Генкелю.

- Находка произошла совершенно случайно, - рассказал в эфире Радио «КП» (96.6 FM) руководитель научно-исследовательского центра Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков. - Дело в том, что, согласно всем известным нам источникам и архивным материалам, рядом со зданием Спасо-Преображенского собора, в первом и втором ряду находились захоронения священномучеников времен Гражданской войны. Их поиски мы и вели по просьбе Пермской епархии РПЦ. Но анализ фотографий с похорон Александра Германовича показывает, что, с максимальной долей вероятности, мы нашли именно его захоронение.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что будет создана комиссия с представителями экспертного сообщества, чтобы определить дальнейший порядок действий:

- Важно, чтобы память о священнослужителях и известных людях края была увековечена. Все работы проведем в соответствии с требованиями законодательства и обязательными научными исследованиями.

Напомним, археологические работы, которые начались прошлой осенью на улице Монастырской, ведутся для определения границ кладбища.

- Сейчас мы более-менее можем сказать про северную границу, которая находится со стороны Мотовилихи. Потому что там располагалась ограда, и ее фундамент мы нашли, он достаточно четко фиксируется. Эта ограда находится примерно на середине всего квартала, что соответствует плану Перми XIX века. Но по поводу остальных границ вопрос пока открыт, собственно, мы над этим и работаем, - рассказал Михаил Перескоков.