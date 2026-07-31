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НовостиОбщество31 июля 2026 9:39

20 раз до Луны и обратно: 16 млн км проехали инкассаторы Волго-Вятского банка

Свой профессиональный праздник отмечают инкассаторы 1 августа
Источник:kp.ru
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа. Это профессиональный праздник для почти тысячи сотрудников инкассаторской службы Волго-Вятского банка Сбербанка.

Ежедневно на маршруты в девяти регионах выходят около трехсот инкассаторских бригад, которые обслуживают более 23,5 тысяч клиентов, около 8 тысяч устройств самообслуживания

За год сотрудники службы инкассации перевозят свыше 15 трлн рублей, преодолевая на специальных транспортных средствах более 16 млн километров.

Александр Калашников, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«За кажущейся рутиной ежедневных маршрутов скрывается работа людей с безупречной выдержкой, которые проходят сложнейшее обучение и серьезную психологическую подготовку. Инкассация — это не просто перевозка ценностей. Это колоссальная ответственность за безопасность средств тысячи клиентов. В этом году Сберу исполняется 185 лет, но безопасность и надежность до сих пор остаются приоритетами работы».