20 раз до Луны и обратно: 16 млн км проехали инкассаторы Волго-Вятского банка

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Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа. Это профессиональный праздник для почти тысячи сотрудников инкассаторской службы Волго-Вятского банка Сбербанка.

Ежедневно на маршруты в девяти регионах выходят около трехсот инкассаторских бригад, которые обслуживают более 23,5 тысяч клиентов, около 8 тысяч устройств самообслуживания

За год сотрудники службы инкассации перевозят свыше 15 трлн рублей, преодолевая на специальных транспортных средствах более 16 млн километров.

Александр Калашников, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«За кажущейся рутиной ежедневных маршрутов скрывается работа людей с безупречной выдержкой, которые проходят сложнейшее обучение и серьезную психологическую подготовку. Инкассация — это не просто перевозка ценностей. Это колоссальная ответственность за безопасность средств тысячи клиентов. В этом году Сберу исполняется 185 лет, но безопасность и надежность до сих пор остаются приоритетами работы».