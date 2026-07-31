В Прикамье на территории двух лесничеств горел лес

Фото: ГБУ ПК «Гослесхоз»

Мобильные подразделения краевого Гослесхоза в период с 30 по 31 июля оперативно ликвидировали четыре лесных пожара общей площадью 1,69 га. Горение леса зафиксировали в Гайнском и Чердынском лесничествах.

Летчик-наблюдатель Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» при проведении авиационного патрулирования лесов обнаружил два возгорания в Пятигорском и Верхне-Камском участковых лесничествах. В их ликвидации приняли участие парашютисты-пожарные и сотрудники арендаторов лесных участков.

В Чердынском лесничестве над ликвидацией лесных пожаров работали сотрудники пожарной части №101 и лесничие, а также парашютисты-пожарные Ныробского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз».

По данным краевого Минприроды, с начала пожароопасного сезона на территории Прикамья зарегистрировали и ликвидировали 24 лесных пожара на площади 26,18 га. На утро 31 июля действующих возгораний в лесном фонде региона нет.

В минувшие выходные в Гайнском лесничестве также произошел крупный лесной пожар. За весь пожароопасный сезон 2025 года на территории Прикамья зарегистрировали 32 лесных пожара общей площадью 44,18 га.

При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44. Также сообщения принимает телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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