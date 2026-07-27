В Прикамье десантники-пожарные ликвидировали крупный лесной пожар

Фрагмент данных аэросъемки: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Краевое Миприроды сообщила о ликвидации 26 июля крупного лесного пожара. Лесной массив горел на площади 1,4 га в Гайнском лесничестве.

Возгорание леса зафиксировали вечером 25 июля. В ликвидации огня приняли участие семь десантников-пожарных Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» и два специалиста Гайнского лесничества.

Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. С начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировали 20 лесных пожаров общей площадью 24,49 га. Оперативность ликвидации огня составляет 100%.

При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44. Также сообщения принимает телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

В конце прошлой недели на территории Прикамья оперативно ликвидировали лесной пожар площадью 0,01 га.

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