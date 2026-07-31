В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае объявили об отмене режима Беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министретства безопасности региона.

Напомним, сегодня утром, в 8.20, на территории Пермского края был введен режим опасности БПЛА. Через несколько часов, объявление об опасности отменили.

Ранее "КП-Пермь" писала, что за последние два дня наш регион подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников. 29 июля было сбито 23 БПЛА, а вчера - 30.

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