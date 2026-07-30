За два дня в небе над регионом сбили 53 вражеских БПЛА. Фото: скриншот видео с канала губернатора Дмитрия Махонина в Макс

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что за последние два дня наш регион подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников. Вчера, 29 июля, было сбито 23 БПЛА, сегодня - 30.

Вчера, напомним, беспилотник ударил по одному из предприятий, сегодня по двум нежилым строениям, урон по последним объектам губернатор назвал незначительным. Обломки одного сбитого беспилотника упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Губернатор рассказал, что вражеские беспилотники сбивали силами Минобороны, мобильными огневыми группами, авиацией и средствами ПВО.

- Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны, - говорит глава региона. - Совместно с Министерством обороны принимаем все меры для вашей защиты и защиты предприятий. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий. Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша сила — во взаимной поддержке и единстве!

Губернатор сказал, что региональное правительство и Минобороны делают все, чтобы обеспечить безопасностей жителей, имущества, предприятий, но и самим прикамцам нужно действовать четко по плану, когда они слышат звук сирен.

- Мы продолжаем усиливать работу по обеспечению региона средствами ПВО, РЭБ, продолжаем формировать мобильные огневые группы, которые также себя неплохо зарекомендовали - порядка 30% всех беспилотников сбиваются ими, - добавил Дмитрий Махонин.

Напомним, вчера и сегодня режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер" действовали в Пермском крае почти с самого утра. В Перми и других городах громко выли сирены, всего за несколько часов прикамцы услышали пять волн воздушной тревоги. В Минтербезе призывали жителей не паниковать и объяснили, что системы ПВО отражают атаку вражеских дронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истребители в воздухе, громкий вой сирен, ПВО уничтожает беспилотники: 30 июля в Пермском крае ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» (Подробнее...)