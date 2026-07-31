Более 8 тысяч жителей Пермского края исполнили мечту о новой квартире при помощи ипотеки

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Портфель ипотечного кредитования Сбербанка в Пермском крае на 1 июля 2026 года составил 223 млрд рублей, показав рост с начала 2026 года 7%. Средний чек ипотечного кредитования составил 3,43 млн рублей. Наибольшая активность по выдаче ипотечных кредитов была зафиксирована в январе 2026 года.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Мы фиксируем устойчивый рост доли рыночной ипотеки: всё больше клиентов оформляют кредиты на стандартных условиях без использования государственных программ. При этом программы господдержки остаются важным драйвером рынка и продолжают обеспечивать стабильный базовый спрос. Особой популярностью пользуется "Семейная ипотека" — она помогает жителям края улучшать жилищные условия и выступает катализатором развития региональной экономики. Эта инициатива становится важным фактором стабильности и уверенности в завтрашнем дне для молодого поколения».