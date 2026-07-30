В Перми отменили план «Ковер» и открыли аэропорт

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Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии 30 июля с 14:30 экстренного плана «Ковер». Он действовал более четырех часов с 10:15.

План «Ковер» вводят силы ПВО. На время его действия требуется немедленная посадка или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных. Специальный режим закрытия воздушного пространства вводится из-за угрозы безопасности полетов при появлении или атаке беспилотников.

Согласно действующим инструкциям, Росавиация с 11:00 ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Большое Савино». Ограничения в целях обеспечения безопасности полетов действовали до 14:50.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, в «Большом Савино» отменили, задержали вылет или прилет 15 авиарейсов. В число отмененных вошли: FV 6584 «Пермь – Санкт-Петербург» – с вылетом в 14:20, FV 6400 «Пермь – Москва» – с вылетом в 15:35, FV 6583 «Санкт-Петербург – Пермь – с прилетом в 13:20, FV 6399 «Москва – Пермь» – с прилетом в 14:25.

Задержаны вылеты авиарейсов: FV 6434 в Москву – с 13:30 до 19:10, ЮВ 239 в Усинск – с 15:40 до 18:00, FV 6296 в Москву – с 16:00 до 18:20, FV 5969 в Шарм-эль-Шейх – с 16:10 до 18:10, SU 730 в Анталью – с 19:05 до 00:35 31 июля.

Задержаны прилеты авиарейсов: FV 6433 из Москвы – с 12:40 до 18:10, ЮВ 240 из Усинска – с 14:40 до 17:20, FV 6295 из Москвы – с 15:10 до 17:30, S7 5041 из Новосибирска – с 16:55до 17:23, SU 731 из Антальи – с 17:15 до 21:15, 7R 843 из Нарьян-Мара – с 18:05 до 19:50.

В Пермском крае 30 июля с 09:45 до 13:45 действовал режим «Беспилотная опасность». Краевые власти сообщили об отражении атак БПЛА боевой авиацией и системами ПВО Минобороны РФ, территориальными мобильными огневыми группами.

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