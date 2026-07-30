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НовостиОбщество30 июля 2026 7:50

В Пермском крае идет отражение вражеской атаки БПЛА

Сегодня утром в Пермском крае обвили режим беспилотной опасности
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Пермском крае идет отражение вражеской атаки БПЛА

В Пермском крае идет отражение вражеской атаки БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом Минтербез Прикамья. "В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112", - пишут в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в Пермском крае обвили режим беспилотной опасности, позже в 10.15 над Пермью закрыли небо, объявив план "Ковер".

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