С начала 2026 года судебные приставы в Пермском крае арестовали 23 автомобиля за долги перед теплоснабжающей организацией

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Пермского края подвели итоги работы по взысканию задолженности за тепло и горячую воду в первом полугодии 2026 года. За этот период неплательщики лишились 23 автомобилей. Восемь арестованных автомобилей — «Лады», по три «Рено» и «Тойоты», два «Мерседеса», а также «Опель», «Фольксваген», «Киа» и автомобили китайского производства.

Самыми дорогими из арестованных транспортных средств стали «Тойоты», стоимость которых значительно выше задолженности владельцев за тепло и горячую воду. Если долги не будут погашены в ближайшее время, авто будут выставлены на продажу. Средства от нее пойдут на оплату задолженности, пеней, исполнительского сбора, расходов на эвакуацию, а также хранение арестованного имущества. Остаток от вырученной суммы вернется бывшим собственникам.

Во втором полугодии работу с должниками планируется усилить. Специальные мобильные установки будут мониторить транспортные средства должников на парковках торговых центров, городских улицах, междугородних трассах.