В Перми временно сократили маршрут следования автобусов №62

Городской департамент транспорта сообщил об изменении следования автобусного маршрута №62 «Станция Осенцы – Планета – м/р Крохалева». Маршрут временно укоротили до Гамовского тракта.
Ранее стало известно о возобновлении движения трамвайного маршрута №2 «Станция Осенцы – Стахановское кольцо». Ограничение вводили на время восстановительных работ трамвайной линии вдоль ул. Промышленной.
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