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НовостиОбщество29 июля 2026 5:34

В Перми возобновили движение трамвайного маршрута №2

Трамвайное движение прекратили на время восстановительных работ
Павел ШАТРОВ
Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

В Перми с 28 июля возобновил движение трамвайный маршрут №2 «Станция Осенцы – Стахановское кольцо» после завершения восстановительных работ. Временное ограничение движения ввели с 16 июля.

Ранее о повреждениях в городской инфраструктуре после аномального ливня сообщил глава Перми. Аварийные службы приступили к устранению последствий стихии на трамвайной линии вдоль ул. Промышленной.

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