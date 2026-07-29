Результаты работы Группы Сбер по МСФО за 6 месяцев 2026 года

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Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2026 года и по состоянию на 30 июня 2026 года.

Чистая прибыль Сбера за первое полугодие 2026 года составила 1 019,1 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«По итогам работы Сбера в первом полугодии чистая прибыль выросла на 18,6% год к году до 1 019,1 млрд руб. при рентабельности капитала 24,2%.

С начала года совокупный кредитный портфель увеличился на 3,9% в реальном выражении до 52,6 трлн руб. Объем корпоративного кредитования прибавил 2,9%, а розничного – 5,6% благодаря положительной динамике во всех продуктах. К концу второго квартала спрос на ипотеку с господдержкой вырос на фоне планируемых изменений условий семейной ипотеки. Одновременно снижение ставок в экономике стимулировало рост интереса клиентов к рыночным ипотечным программам и повысило активность в потребительском кредитовании. Средства частных клиентов за этот же период выросли на 3,0% (без учета валютной переоценки) и достигли 34,5 трлн руб. Благодаря этому Сбер укрепил лидерство на рынке розничных услуг: доля Сбера в кредитовании физлиц превысила 50%, а в привлеченных средствах достигла 45%.

Мы продолжаем трансформацию в AI-Native компанию, где технологии искусственного интеллекта становятся фундаментом наших бизнес-процессов и неотъемлемой частью корпоративной культуры. Флагманская модель GigaChat уже глубоко интегрирована в ежедневную работу команд. Следующим этапом развития является переход к агентизированным системам — мы создаем цифровых ассистентов, способных автономно управлять бизнес-процессами. Такой подход формирует новый уровень операционной эффективности и обеспечивает качественный рост производительности труда при соблюдении дисциплины в расходах. По результатам первого полугодия 2026 года отношение операционных расходов к доходам составило 27,9%, оставаясь ниже целевых значений.

Во 2 квартале Сбер заработал 511,2 млрд руб. чистой прибыли, показав рост на 20,9% год к году, при рентабельности капитала 24,0%. Достаточность капитала банковской группы (Н20.0) увеличилась на 0,7 пп за квартал до 15,1% в преддверии выплат рекордных в истории Сбера дивидендов общим объемом 850,2 млрд руб».