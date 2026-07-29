Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита нового главу Пермской митрополии

Фото: Московская Патриархия РПЦ

Успенском соборе Московского кремля 28 июля прошла Божественная литургия в день Крещения Руси. Литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Торжество завершила церемония возведения в сан митрополита епископа Пермского и Кунгурского, нового главы Пермской митрополии Игнатия. Ее провели малом входе в патриаршем соборе.

После Божественной литургии состоялся крестный ход из Успенского собора к памятнику равноапостольному великому князю Владимиру и торжественное молебное пение на Боровицкой площади Москвы. На площадь также вознесли мощи князя и открыли доступ к ним.

Новый глав Пермской митрополии Игнатий прибыл в Пермь к месту службы 25 июля. В этот же день состоялось подписание акта приема-передачи дел Пермской епархии.

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