В Пермь на поезде прибыл новый глава Пермской митрополии Игнатий

Фото: Пермская митрополия РПЦ

Новый глава Пермской митрополии, епископ Пермский и Кунгурский Игнатий прибыл в Пермь 25 июля на поезде «Северобайкальск – Москва». На перроне его встречало духовенство Пермской епархии РПЦ.

После этого епископ Пермский и Кунгурский совершил молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе, а также встретился с ушедшим на покой митрополитом Мефодием.

«Прежде начала своего служения, я хочу поблагодарить моего предшественника на Пермской кафедре – Владыку Мефодия, за те труды, которые были предприняты им на благо и процветание православной веры в пермской земле. Для меня большое счастье воспринять Пермскую кафедру в том благолепном и обустроенном виде, в каком она сейчас находится», – отметил в первом архипастырском слове глав Пермской митрополии.

В этот же день состоялось подписание акта приема-передачи дел Пермской епархии, согласно порядку приема-передачи дел при смене управляющего епархией.

Новый глава Пермской митрополии Игнатий (в миру – Федор Голинченко) родился 21 июня 1989 года. Его местом рождения стала станица Крыловская Краснодарского края. В 1996-2006 годах он обучался в станичной школе №1, в 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, в 2011 г оду – Московский открытый институт.

Рукоположен в сан диакона 23 октября 2011 года митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном. В 2013 году Федор Голинченко поступил в магистратуру Сретенской духовной семинарии, с этого же года – заместитель войскового священника Енисейского ВКО.

Митрополитом Красноярским Пантелеимоном 22 декабря 2017 года пострижен в монашество с именем Игнатий в честь святого Игнатия Кавказского. Решением Священного Синода от 9 июля 2019 года избран епископом Енисейским и Лесосибирским, 16 июля 2026 года - главой Пермской митрополии.

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