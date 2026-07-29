В Перми сообщили о более 1 700 свободных местах в детсадах города

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В детских садах Перми завершилась процедура комплектования на новый учебный год. При этом у родителей осталась возможность устроить ребенка в образовательное учреждение в течение всего года при наличии свободных мест.
По данным городского департамента образования, в детсадах Перми остались свободными более 1700 мест. Подать заявление на зачисление можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или через МФЦ.
Полный перечень свободных мест в детсадах можно найти на сайте городской администрации. Наибольшее количество мест доступно в учреждениях Кировского района – более 600, наименьшее в Ленинском районе – около 140.
Ранее городские власти сообщили о зачислении в школы около 5 тысяч десятиклассников на новый учебный год. Свободными остаются почти 500 мест.
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