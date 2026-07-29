В Перми сообщили о более 1 700 свободных местах в детсадах города

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детских садах Перми завершилась процедура комплектования на новый учебный год. При этом у родителей осталась возможность устроить ребенка в образовательное учреждение в течение всего года при наличии свободных мест.

По данным городского департамента образования, в детсадах Перми остались свободными более 1700 мест. Подать заявление на зачисление можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или через МФЦ.

Полный перечень свободных мест в детсадах можно найти на сайте городской администрации. Наибольшее количество мест доступно в учреждениях Кировского района – более 600, наименьшее в Ленинском районе – около 140.

Ранее городские власти сообщили о зачислении в школы около 5 тысяч десятиклассников на новый учебный год. Свободными остаются почти 500 мест.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru