Школы Перми зачислили 5 тысяч десятиклассников на новый учебный год

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Департамент образования Перми подвел итоги первого этапа приемной кампании в десятые классы школ города на 2026-2027 учебный год. Обучение в 99 образовательных учреждениях продолжат 4 972 десятиклассника.

Свободными для зачисления остаются 482 места: Дзержинский район – 58 мест (школы «Флагман» и «Мастерград»); Индустриальный район – 151 место («Открытая школа»); Кировский район – 43 места (гимназия №8, школы №63, №64, №83 и №87); Ленинский район – 28 мест (лицей №1 и школа №28); Мотовилихинский район – 43 места (школы №47, №114, №133, №135, «Пермская кадетская школа», «Школа бизнеса и предпринимательства», школа «Точка»); Орджоникидзевский район – 68 мест (школы №24, №101, №123, №153, лицей №5); Свердловский район – 91 место (школа-интернат №85, школы №134, №36, №42, №61, №81, №93 и «Техно-Школа»).

Второй этап приема в школах города откроют с 17 по 20 августа. Выпускники девятых классов смогут подать документы в образовательные учреждения на свободные места, включая профильные классы. Для поступления необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или МФЦ.

В Перми 2025-2026 учебный год стал последним для 13 774 учеников девятых классов и 4 486 – 11-х классов.

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