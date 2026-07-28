Прикамье адаптировали в программе ускоренных маршрутов грузоперевозок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прикамье вошло в число 14 новых ускоренных грузовых маршрутов. Свердловская железная дорога разработала их по запросам предприятий в первом полугодии 2026 года.

Доставка сырья и готовой продукции по новому графику позволяет грузовладельцам интегрировать перевозки в производственный цикл и экономить на эксплуатационных расходах. Железнодорожники по регулярным ускоренным маршрутам отправляют тяжеловесные поезда, а также контейнерные поезда повышенной длины в 125 и 142 условных вагона.

В число новых направлений вошли обратные маршруты «Бисер – Пермь-2» и «Пермь-2 – «Бисер», по которым перевезли 10 тыс. тонн лесных грузов. В контейнерах со станций «Березники-Сортировочная» и «Соликамск-2» в Китай через Казахстан отправили 221 тыс. тонн минеральных удобрений в контейнерах.

Движение ускоренных контейнерных поездов осуществляется по 118 маршрутам. Они следуют по специально разработанному графику с сокращением времени в пути. Это минимизирует сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. Тяжеловесные ускоренные поезда перевозят до 6,3 тыс. тонны груза каждый. В целом по СвЖД регулярные ускоренные поезда перевезли с января по июнь 6,2 млн тонн грузов.

Ранее стало известно о резко возросшем объеме погрузки цемента в Пермском крае.

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