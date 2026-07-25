В Пермском крае погрузка цемента на железной дороге выросла в 1,7 раза

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России наблюдается пик строительного сезона. Его характеризует возросший объем цемента, который отгрузили производители по железной дороге в прошедшем июне.

По данным РЖД, со станций отправили потребителям 2,2 млн тонн строительного материала, что на 6,5% выше прошлогодних показателей. Это эквивалентно почти 2 тыс. дополнительных вагонов грузовых составов.

По объему погрузки цемента лидируют: Краснодарский край – 241 тыс. тонн, Мордовия – 197 тыс. тонн, Свердловская область – 171 тыс. тонн; по динамике: Пензенская область – рост в 2 раза до 98 тыс. тонн, Пермский край – рост в 1,7 раза до 145 тыс. тонн, Красноярский край – рост в 1,5 раза до 74 тыс. тонн.

Для российских потребителей железной дорогой перевезли свыше 2 млн тонн (+4,3%), на экспорт – 117 тыс. тонн с ростом в 1,7 раза.

В первом полугодии 2026 года средняя масса грузового поезда достигла 4 098 тонн, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. Один состав заменяет около 200 автомобильных фур.

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