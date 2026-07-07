Абитуриенты завалили заявлениями Пермский классический университет

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Образовательные программы ПГНИУ этого года вызвали небывалый интерес у абитуриентов. Приемная комиссия вуза сообщила по состоянию на 7 июля сообщила о росте количества заявлений на 16%.

На программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры Пермского классического университеты уже поступило 9 618 заявлений, годом ранее – лишь 8 312. В о многом это связано с увеличением на 7% бюджетных мест. Обучение за счет государства обеспечат 2 341 первокурснику, еще 2 061 сможет поступить на внебюджетные места.

Прием заявлений от поступающих на бюджетные места по внутренним экзаменам вуза завершится 13 июля, от поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ – 25 июля. Подробнее о сроках приема документов можно узнать на сайте ПГНИУ.

Пермский политех выбрали для поступления 26 стобалльников. Общее количество поданных заявлений в вуз превысило 12 тысяч.

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