Долгосрочные вклады догоняют по доходности короткие: банки адаптируют линейку под паузу в цикле ЦБ

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Российский рынок депозитов фиксирует структурные изменения: на фоне стабилизации ключевой ставки и ожидания ее возможного снижения банки начинают активнее повышать доходность по среднесрочным продуктам. Если еще в начале лета разрыв между ставками на 3 месяца и на 1 год составлял в среднем 1–1,5 п.п., то сейчас он практически нивелировался, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ за июнь.

Одним из первых на этот тренд отреагировал ВТБ. С 28 июля финансовое учреждение повысило ставки по рублевым депозитам на сроки 6, 12 и 18 месяцев. В банке это связывают с изменением потребительского поведения: клиенты перестали дробить сбережения на короткие периоды в ожидании быстрых колебаний ставок и переходят к фиксации доходности на длительный срок.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин пояснил, что решение обусловлено запросом самих вкладчиков, которые стремятся обезопасить свой доход от будущих решений регулятора. По данным Банка России, общий портфель сбережений населения за июнь прибавил символические 0,3% (0,2 трлн рублей). Однако динамика перетоков внутри структуры вкладов (с «коротких» на «длинные») может оказаться более значимой для банковской ликвидности, чем общий прирост.