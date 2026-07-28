За вклад в развитие инициатив: прикамские нефтепроводчики отмечены благодарностью Национального совета по корпоративному волонтерству

Фото: АО "Транснефть - Прикамье"

Работники Пермского РНУ присоединились к мероприятиям, приуроченным ко Дню корпоративного волонтерства. Прикамские добровольцы приняли участие во встрече, организованной Пермской торгово-промышленной палатой и представительством Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).

Мероприятие объединило представителей бизнеса, координаторов волонтерских программ и самих корпоративных добровольцев — тех, кто на деле доказывает: помогать можно и нужно не только в свободное время, но и всей командой. На встрече представилась возможность рассказать о проектах нефтепроводчиков широкой аудитории.

Фото: АО "Транснефть - Прикамье"

Особенно ценно, что вклад добровольцев «Транснефть – Прикамье» был отмечен официально: предприятие получило благодарность от НСКВ «За активное участие в Дне корпоративного волонтера и вклад в развитие социальных и экологических инициатив».

«Эта награда — заслуга каждого сотрудника, кто находит время и силы делать мир чуточку лучше. Мы гордимся тем, что наши коллеги не остаются в стороне: они готовы объединяться ради общего дела, поддерживать важные проекты и показывать пример неравнодушного отношения к окружающему миру», - сказал заместитель начальника Пермского РНУ Александр Аксянов.

День корпоративного волонтерства еще раз напомнил: сила компании — не только в результатах, но и в ценностях, которые она разделяет.