Кредитный портфель Волго-Вятского банка для аграриев составил 166 млрд рублей

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В первом полугодии 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка направил на финансирование бизнеса в АПК более 63 млрд рублей. Это на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост был отмечен в Кировской области, где объем выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза. Также значительный рост зафиксирован в Удмуртской Республике (+63%) и Республике Мордовия (+41%).

Объем финансирования отрасли в сегменте малого предпринимательства за первые шесть месяцев текущего года превысил 8 млрд рублей. Наибольший рост объемов кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен в Удмуртской Республике (+30%), Нижегородской области (+18%) и Республике Мордовия (+17%).

По состоянию на 1 июля 2026 года кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка по финансированию АПК превысил 166 млрд рублей. Эти средства аграрии в том числе берут на операционную деятельность: закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, кормов, ветеринарных препаратов и обслуживание профильной техники.

В зависимости от специфики компании (растениеводство, животноводство, молочное скотоводство), кредиты помогают покрывать сезонные затраты на проведение полевых работ, подготовку ферм к зимовке, приобретение скота и обеспечение бесперебойного цикла производства молочной продукции.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Аграрный сектор – одно из важных направлений нашего корпоративного бизнеса, и мы уже давно являемся одним из ключевых партнеров сельскохозяйственной отрасли».