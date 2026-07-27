Лесопромышленники Прикамья обновили инфраструктуру

Фото предоставлено "Свезой"

Фанерный комбинат «Свеза» в поселке Уральский Пермского края по итогам первого полугодия 2026 года реализовал ряд проектов по развитию производственной инфраструктуры. Одним из крупнейших проектов стала реконструкция кровель производственных.

Еще одним важным обновлением стала замена крана на участке подачи сырья. Новое оборудование отличается более высокой энергоэффективностью, повышает надежность производственного процесса и отвечает современным требованиям промышленной безопасности. Кран оснащен системами защиты от перегрузки и ограничения грузоподъемности, а также современным пультом управления, который обеспечивает точное перемещение грузов.

«Мы последовательно обновляем производственную инфраструктуру, уделяя одинаковое внимание надежности оборудования, безопасности сотрудников и эффективности производственных процессов, — подчеркнул Денис Мальцев директор комбината «Свеза» в Уральском.