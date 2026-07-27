Через Пермь пройдет первый гастрономический поезд полный посикунчиков

Кадр из видео официального новостного канала РЖД

Вагоны-рестораны пассажирского поезда № 1/2 «Россия» с 1 августа включат специальное меню. Пассажиры первого гастрономического путешествия отправятся из Владивостока в Москву.

Презентация спецменю «Вкусно в поезде «Россия» прошла на вокзале Владивостока в рамках Года единства народов РФ. Рестораны приготовят блюда по 20 рецептам – количеству регионов на пути следования поезда. В меню войдут удмуртские перепечи, амурские набобахи, ярославский рыбник и, вполне ожидаемо, посикунчики из Пермского края.

«Теперь узнать страну в поезде «Россия» помогут не только пейзажи за окном, но и кулинарные традиции», – рассказали о проекте в пресс-службе РЖД.

Гастрономическая карта поезда будет обновляться раз в три месяца. Каждый сезон – новая подборка из пяти блюд. Интерьер вагона-ресторана дополнят «вкусные остановки», знакомящие пассажиров с уникальными национальными блюдами.

Ранее «Аэрофлот» рассказал о специальном гастрономическом меню с посикунчиками на авиарейсах из Перми.

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