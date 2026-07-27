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НовостиОбщество27 июля 2026 8:34

Через Пермь пройдет первый гастрономический поезд полный посикунчиков

Специальное меню попробуют пассажиры поезда дальнего следования «Россия»
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео официального новостного канала РЖД

Кадр из видео официального новостного канала РЖД

Вагоны-рестораны пассажирского поезда № 1/2 «Россия» с 1 августа включат специальное меню. Пассажиры первого гастрономического путешествия отправятся из Владивостока в Москву.

Презентация спецменю «Вкусно в поезде «Россия» прошла на вокзале Владивостока в рамках Года единства народов РФ. Рестораны приготовят блюда по 20 рецептам – количеству регионов на пути следования поезда. В меню войдут удмуртские перепечи, амурские набобахи, ярославский рыбник и, вполне ожидаемо, посикунчики из Пермского края.

«Теперь узнать страну в поезде «Россия» помогут не только пейзажи за окном, но и кулинарные традиции», – рассказали о проекте в пресс-службе РЖД.

Гастрономическая карта поезда будет обновляться раз в три месяца. Каждый сезон – новая подборка из пяти блюд. Интерьер вагона-ресторана дополнят «вкусные остановки», знакомящие пассажиров с уникальными национальными блюдами.

Ранее «Аэрофлот» рассказал о специальном гастрономическом меню с посикунчиками на авиарейсах из Перми.

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