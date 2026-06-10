Авиапассажиров на рейсах из Перми угостят в полете известным локальным блюдом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальный гастрономический проект на борту воздушных судов. Пассажирам в классе «Бизнес» на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани предложат локальные российские блюда.

На рейсах из Перми это будет «Посикунчик». Пирожок стал одним из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Пермского края.

Для авиапассажиров из Красноярска локальным блюдом станет грильяж, из Екатеринбурга – шаньга с картофелем, из Якутска – десерт «Кёрчэх» на основе взбитых сливок с натуральными ягодами и пирожок «Сандалы» с брусникой, из Казани – десерт «Чак-чак» из татарской национальной кухни.

Гастрономический проект приурочен ко Дню России и продлится с 12 июня по 12 июля. Он познакомит пассажиров с кулинарными особенностями и традициями разных регионов страны.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru