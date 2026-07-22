В Перми митрополит Мефодий простился с коллективом епархиального управления

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Бывший глава Пермской митрополии попрощался с сотрудниками Пермского епархиального управления. Митрополит ушел на покой в связи с достижением архиереем 75-летнего возраста. Николай Немцов возглавлял Пермскую епархию с марта 2010 года.

В Прикамье митрополита Мефодия считают примером духовной твердости и человеческого благородства. Председатель краевого парламента Валерий Сухих напомнил о знакомстве с ушедшим на покой владыкой.

«Мне выпала честь первым встречать архиерея на пермской земле. За время его управления епархией Пермский край обрел новые храмы, восстановленные святыни, а также сильную духовную школу. Уверен, его труды еще долго будут служить на благо Прикамья. Желаю владыке здоровья, мира и добра», – отметил Валерий Сухих.

Депутаты краевого Законодательного собрания в 2022 году поддержали инициативу присвоения митрополиту Мефодию звания «Почетный гражданин Пермского края». При его непосредственном участии в Прикамье построили новые храмы и восстановили более 70 памятников архитектуры регионального и федерального значения.

Новым главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий. В миру Федор Голинченко родился 21 июня 1989 года. Его местом рождения стала станица Крыловская Краснодарского края. В 1996-2006 годах он обучался в станичной школе №1, в 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, в 2011 г оду – Московский открытый институт.

Рукоположен в сан диакона 23 октября 2011 года митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном. В 2013 году Федор Голинченко поступил в магистратуру Сретенской духовной семинарии, с этого же года – заместитель войскового священника Енисейского ВКО.

Митрополитом Красноярским Пантелеимоном 22 декабря 2017 года пострижен в монашество с именем Игнатий в честь святого Игнатия Кавказского. Решением Священного Синода от 9 июля 2019 года избран епископом Енисейским и Лесосибирским, 16 июля 2026 года - главой Пермской митрополии.

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