Соликамская епархия проведет водный крестный ход по Каме

Фото: Соликамская епархия Пермской митрополии РПЦ

Верхнекамье в День крещения Руси 28 июля станет местом проведения особо торжественных церковных мероприятий. Соликамская епархия организует многокилометровый водный крестный ход.

В поселке Орел с 09:00 епископ Соликамский и Чусовской Гавриил проведет Божественную литургию. Параллельно в это же время состоится богослужение в Спасо Преображенском соборе Усольского женского монастыря.

По окончании богослужения в 11:00 Орла стартует водный крестный ход. В сопровождении малых судов на небольшом кораблике пронесут икону Похвалы Пресвятой Богородицы по направлению к Усолью. У монастырского острова участников крестного хода встретит группа катеров и лодок, после чего совместным движением флотилия обойдет остров, символизируя сплоченность верующих и преемственность духовных традиций.

Во время крестного хода произведут освящение реки. Это действие укорено в многовековой церковной практике. В этот день все получившие благословение духовника смогут принять обряд крещения.

«Завершит крестный ход общая трапеза для участников и гостей праздника. Она призвана содействовать укреплению приходского общения и созданию атмосферы доброго христианского братства», – сообщили «КП-Пермь» в Соликамской епархии.

Также стало известно о проведении крестного хода из Перми на Белую гору. На время его движения по городу ограничат движение транспорта.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru