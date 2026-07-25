В Перми на время крестного хода ограничат движение транспорта

Фото: Пермская епархия РПЦ

В Прикамье с 26 июля по 1 августа состоится крестный ход. Он является одним из самых масштабных. Верующие пройдут 120 км от Перми до Белой горы в Кунгурском округе.

Крестный ход от Крестового храма во имя святителя Митрофана на Комсомольском пр., 6 начнется в 10:00 по завершении Божественной литургии. Его проведут по благословению главы Пермской митрополии.

Первый крестный ход к Белогорском Свято-Николаевскому миссионерскому мужскому монастырю прошел 135 лет назад. В нем приняли участие почти 70 тыс. паломников.

Департамент транспорта администрации Перми сообщил о возможном ограничении движения с 09:30 до 11:30 26 июля на Комсомольском пр., ул. Героев Хасана и перпендикулярных им улицам. Его приостанавят на время прохождения колонны через проезжую часть.

На время прохождения крестного хода изменится движение автобусов маршрута №57. Маршрут пройдет по ул. Хлебозаводской без заезда на Липовую гору.

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