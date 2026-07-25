В Октябрьском округе Прикамья сжигают погибших во время паводка животных

Фото: Администрация Октябрьского муниципального округа

В Октябрьском муниципальном округе зафиксировали случаи гибели сельскохозяйственных животных во время разрушительного паводка. Окружные власти принимают незамедлительные меры безопасности и санитарной обработки пострадавшиъ территорий.

Обнаруженные трупы павших животных утилизировали методом сжигания на специально отведенной территории бывшего скотомогильника вблизи села Ишимово. В местах их обнаружения и утилизации сотрудники ветеринарных служб провели полную дезинфекция.

Специалисты государственной ветеринарной службы 23 июля организовали подворный обход и мониторинг подсобных хозяйств. Эпизоотическая обстановка в округе стабильная, заболеваний среди поголовья скота не выявлено. Работа с населением и сельхозпредприятиями продолжается.

По поручению администрации округа взяты под контроль источники питьевой воды. Роспотребнадзор производит отбор проб воды для лабораторного анализа на бактериологическую и химическую безопасность во всех населенных пунктах.

«Рекомендуем жителям использовать бутилированную или кипяченую воду до получения официальных результатов анализов», – сообщила администрация Октябрьского округа.

В Прикамье установили размер выплат пострадавшим от паводка жителям региона. Краевые власти направят средства в Октябрьский и Льсьвенский округ.

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